Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

30.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:43

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesinde bulunan Sırrın Çevre yolu kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç ile 01 ACK 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA