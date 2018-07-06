Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada her iki otomobilde bulanan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA