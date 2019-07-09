Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adil Kılıç'ın kullandığı 63 UA 383 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Bozova çıkışında Nazım Akcan yönetimindeki 63 YB 448 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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