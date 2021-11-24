Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobildeki iki kişi ise burunları bile kanamadan kurtuldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobildeki iki kişi ise burunları bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yeşilözen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 FC 963 plakalı Hyundai marka otomobil ile 27 YZ 048 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada 27 YZ 048 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken çarpışmanın etkisiyle tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi ise burunları bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Halfeti Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

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