Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim Ural idaresindeki 01 DLL 14 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu 15. kilometrede karşı yönden gelen İbrahim Taştan'ın kullandığı 63 YY 231 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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