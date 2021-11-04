Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim Ural idaresindeki 01 DLL 14 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu 15. kilometrede karşı yönden gelen İbrahim Taştan'ın kullandığı 63 YY 231 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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