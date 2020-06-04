Şanlıurfa'da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
04.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:32

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana geldi. Bozova yol ayrımında Emrah Y.'nin kullandığı EFF 466 plakalı tır ile Selami K.'nın kullandığı 25 LD 647 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Selami K., Taha K., Şahin K., Adem K. ve Sebahattin Kurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 44 yaşındaki Sebahattin Kurt hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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