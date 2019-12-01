Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
01.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:08
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çamurlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 N 6852 plakalı otomobille 63 ABG 329 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA