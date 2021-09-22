Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Meryem Altun idaresindeki 34 PH 9929 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 52'nci kilometresinde Aziz Kurt'un kullandığı 49 F 0702 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Orhan Pakır, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri