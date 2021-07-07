Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Açıkgözoğlu'nun kullandığı 40 BG 297 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Birecik kara yolu 65. kilometresinde Sadık Kara idaresindeki 01 AAV 936 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücülerle araçtaki Meliha ve Mehmet Açıkgözoğlu, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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