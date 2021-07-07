Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Açıkgözoğlu'nun kullandığı 40 BG 297 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Birecik kara yolu 65. kilometresinde Sadık Kara idaresindeki 01 AAV 936 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücülerle araçtaki Meliha ve Mehmet Açıkgözoğlu, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü