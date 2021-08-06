Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hasan Doğan (42) idaresindeki 34 KR 8108 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 10. kilometresindeki kavşakta Halil Ateş yönetimindeki 63 FB 148 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki Mustafa (69) ve Mehmet Doğan (48), Muhammet Eymen (4) ile Ayaz (7) ve Derya Kalender (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan