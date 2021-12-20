Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, 6 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Müslüm Beyazkuş idaresindeki 27 ABP 566 plakalı otomobil, Suruç- Şanlıurfa kara yolu Aligör Mahallesi yakınlarında, Adem Çelik'in kullandığı 07 LRU 64 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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