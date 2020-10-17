Şanlıurfa'da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Şanlıurfa'da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

17.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:40
Şanlıurfa'da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Şanlıurfa'da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Haliliye İlçesindeki 11 Nisan Fuar Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, hayvanın bulunduğu yeri tespit ederek kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobilin kaput kapağını açan ekipler, kediye kurtarmaya çalıştı. Kedinin motorun altı kısmında sıkışması üzerine ekipler, otomobilin altına girerek yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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