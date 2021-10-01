Şanlıurfa'da otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Abdulkadir D'nin kullandığı 63 KV 648 plakalı otomobil ile Ömer K. idaresindeki 63 ADJ 319 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Songül, Ahmet ve Mehmet D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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