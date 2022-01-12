Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 16,5 kilogram esrar ele geçirildi
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, kent merkezi girişinde "dur" ihtarına uymayan bir otomobil takibe alındı.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan otomobildeki aramada, aracın LPG deposu içerisine gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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