Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 11 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 11 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, "Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" kapsamında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, LPG deposu içerisine gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Esrar, Güncel, Haberler

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