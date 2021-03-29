Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen otomobili ve ona öncülük eden aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada LPG tankına gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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