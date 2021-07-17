Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposunun patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposunun patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Suruç Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanedeki otomobilin LPG deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada hafif yaralanan 6 kişi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

YAMAÇTA MANZARA İZLERKEN 30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP, YARALANDI
YAMAÇTA MANZARA İZLERKEN 30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP, YARALANDI
Yangında mahsur kalan kedi itfaiye erinin kalp masajı ile hayata döndü
Yangında mahsur kalan kedi itfaiye erinin kalp masajı ile hayata döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:21:25. #1.16#

title