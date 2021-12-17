Şanlıurfa'da otomobilin ineğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobilin ineğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin ineğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin ineğe çarpması sonucu devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin ineğe çarpması sonucu devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Ahmet C'nin (65) kullandığı 52 FY 744 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20. kilometresinde yola çıkan ineğe çarptı.

Sürücü ile otomobildeki Semse (42), İsa ( 21) ve İbrahim C. (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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