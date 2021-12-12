ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Murat Ç'nin (27) kullandığı 63 ADJ 938 plakalı otomobil, Siverek-Azıklı yolu Beyçeri Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Rahime Ç. (27), Ali Asaf Ç. (3), Yunus Emre Ç. (5), Adalet Ç. (46), İsa Ç. (10) ve Dilek K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.