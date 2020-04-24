Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
24.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:02
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sadullah Demir'in (34) kullandığı 34 Z 1666 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 60. kilometresinde Suruç yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kevser, Esma Sultan, Asya Beritan ve Ebrar Halise Demir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA