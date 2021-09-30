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Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 FA 553 plakalı otomobil, Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan biri kadın 4 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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