Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İPEKYOLU, VAN (AA) - Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 FA 553 plakalı otomobil, Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan biri kadın 4 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri