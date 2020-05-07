Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
07.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:20
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yusuf Akbulut'un kullandığı 27 BDZ 32 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Atakent Kavşağı'nda devrildi.
Kazada otomobilde bulunan H.S (20), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Akbulut, 112 Acil Servis ekibince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA