Şanlıurfa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Şanlıurfa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:06
Şanlıurfa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Mızar Caddesi'nde devrildi.

Otomobilin devrilme anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürücünün kaza sonrası şok geçirmesi, araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı yer alıyor.

Kaynak: AA
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