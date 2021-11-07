Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mahmut Alp yönetimindeki 80 ACS 187 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu Birecik gişeleri yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Alp ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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