Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mahmut Alp yönetimindeki 80 ACS 187 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu Birecik gişeleri yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Alp ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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