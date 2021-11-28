Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.C.A idaresindeki 35 FK 626 plakalı otomobil, Viranşehir- Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Ş. (25) müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title