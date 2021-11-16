Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İbrahim Umar (56) idaresindeki 63 HP 404 plakalı otomobil, Kolağası Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Yunus Emre (3), Muhammet Mert (1) ve Zeynep Umar (13) ile Halime Taşkın (20) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Umar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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