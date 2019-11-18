Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

18.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:52
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçesi kırsalındaki Nebi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Yavuklu'ya (40) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Yavuklu'nun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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