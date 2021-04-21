Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Recep Ekşi (37) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Recep Ekşi (37) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 63 ABU 467 plakalı M.D. yönetimindeki otomobil sürücüsü, önündeki Recep Ekşi yönetimindeki 63 ZH 744 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Recep Ekşi, motosikletten savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Ekşi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam diyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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