Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Ölmez'in (15) kullandığı plakasız motosiklete Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde S.Y. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı.

Kazada savrularak ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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