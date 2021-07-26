Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti... O anlar kamerada
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Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Haberler | Güncel

Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti... O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı adamı metrelerce havaya fırlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 19'uncu kilometresinde yaşandı. F. E.'nin kullandığı 38 DG 754 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Hüseyin Yerbasan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan adam ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilin adama çarpması ve metrelerce havaya fırlatması çevredeki bor iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Otomobilin metrelerce fırlattığı yaya hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan

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