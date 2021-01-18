Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
18.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:02
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DCC 31 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Hakim Kınıfır'a çarptı.
Kınıfır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş