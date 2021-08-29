Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Senem Başkaldıran'a (44), sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 63 K 7792 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Başkaldıran, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başkaldıran, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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