Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a (84), otomobil çarptı.

16.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:59
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a (84), otomobil çarptı. Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Bahçelievler Mahallesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a çarptı. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Özkan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, polis kazaya yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı


Kaynak: DHA
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