Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (53) idaresindeki 21 DZ 515 plakalı otomobil, Saidi Nursi Bulvarı Mehmetçik Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Jamila Najjar'a (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Najjar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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