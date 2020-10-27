Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı inşaat işçisi yaşamını yitirdi
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı inşaat işçisi yaşamını yitirdi

27.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:47
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Birecik Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Bozan Deveci'ye (52), henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deveci'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bozan Deveci'nin civardaki bir inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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