Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kemberli Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail (5) ve İbrahim Yağşi kardeşlere (7) çarptı.

Yaralanan kardeşler, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ