Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, L.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent merkezi çıkışında İlhan Zorba'ya (16) çarptı. Ağır yaralanan Zorba, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zorba, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zorba'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA