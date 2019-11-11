Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

11.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:30
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

'nın ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil, Bozova-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan 'e çarptı.

Ağır yaralanan Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Güler'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sürücü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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