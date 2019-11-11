Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil, Bozova-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Güler'e çarptı.
Ağır yaralanan Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Güler'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.