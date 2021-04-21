Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'da sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 63 HY 687 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde evlerinin önündeki sokakta oynayan 4 yaşındaki Hiranur Beşaltı'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş