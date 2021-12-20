Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç öldü - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karaköprü-Sırrın çevre yolunda Muhammed Furkan Çiftyavuz'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çiftyavuz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftyavuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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