Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Başören Mahallesi yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen 06 BD 0604 plakalı otomobil, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda 34 plakalı otomobilde bulunan Murat Yılmaz (52) ile İbrahim Kızılok (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta 06 BD 0604 plakalı otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.