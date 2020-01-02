Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü
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Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

02.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:38
Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü

'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Şani Efendi Caddesi'nde iki kişinin bulunduğu 63 HH 933 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda otomobildeki kardeşler İbrahim (45) ve Mikail Deniz yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden İbrahim Deniz, kurtarılamadı.

Mikail Deniz'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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