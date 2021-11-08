Şanlıurfa'da otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkuyu Mahallesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

E.G'ye ait araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 6 kınalı ve 5 kum kekliği bulundu.

Keklikler, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, E.G. hakkında 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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