Şanlıurfa'da otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 3 yaralı

19.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:20
Şanlıurfa'da otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil Karadağ (45) idaresindeki 34 JK 5072 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 70. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çaptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Esma Çeçan (28) ve Emir Karadağ (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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