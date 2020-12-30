Şanlıurfa'da otomobil yangını
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Şanlıurfa'da otomobil yangını

30.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:02
Şanlıurfa'da otomobil yangını

Şanlıurfa'da bir otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'da bir otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağ Mahallesi'nde park halindeki 63 K 7722 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, otomobilde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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