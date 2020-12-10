Şanlıurfa'da otomobil yangını

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye Tavşan Mahallesi'nde Hüseyin Korkmaz'a ait 64 AG 228 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Korkmaz, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme