Şanlıurfa'da Otomobil Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Bilal A.'nın kullandığı 63 EG 227 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkmaya çalışan traktöre çarptı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA