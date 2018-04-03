Şanlıurfa'da Otomobil Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Bilal A.'nın kullandığı 63 EG 227 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkmaya çalışan traktöre çarptı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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