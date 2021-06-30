Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Orhan Bilgehan (41) idaresindeki 01 CEC 55 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 92. kilometresinde Levent Toprak yönetimindeki 38 AEZ 422 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Rojin (6) ve İlyas Demir (71) yaralandı.

112 Acil Sağlık Ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlyas Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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