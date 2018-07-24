Şanlıurfa'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siraç Odabaşı'nın kullandığı 21 NA 393 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Geçittepe Mahallesi mevkisinde Mustafa K. yönetimindeki 27 SN 223 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Özlem Taşönü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü Odabaşı ile Mehmet Moray ve Ceyhan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.