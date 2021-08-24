Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekicinin çarptığı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekicinin çarptığı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim N. idaresindeki 47 MH 084 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 101. kilometresinde plakası tespit edilemeyen bir çekicinin yandan çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Gurbet M. ve Gülnaz N. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, çekicinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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